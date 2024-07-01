 بالفيديو.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار فى أول ظهور بعد شائعات عقد قرانها - بوابة الشروق
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بالفيديو.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار فى أول ظهور بعد شائعات عقد قرانها


نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:39 م

خطفت الإعلامية رضوي الشربينى الأنظار فى أحدث ظهور لها بعد شائعات عقد قرانها فى الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت داخل إحدى صالات الجيم وهى تمارس التمارين الرياضية برشاقة وطاقة إيجابية ملتفة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الإشادة بحفاظها على رشاقتها من خلال العديد من التعليقات من بينها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتى علقت قائلة :"عاش ياوحش"، بالإضافة للمطربة بسمة بوسيل، الكاتبة إنجي علاء، وغيرهم، وتجاوز الفيديو حاجز مليون مشاهدة فور طرحه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

جدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى بدأت الايام الماضية فى عرض الموسم الجديد من برنامجها "هى وبس" عبر شاشة قناة cbc سفرة، والذى تقدم من خلاله فقرات متنوعة عن المرأة والاستايل وأحدث صيحات الموضة، بالإضافة للمختصين فى مجالات علم النفس واستشاري العلاقات العاطفية.

 

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