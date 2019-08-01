حاكم بورتوريكو يؤكد تعيين برلماني سابق في الكونجرس الأمريكي خليفة له

أكد ريكاردو روسيلو حاكم بورتوريكو المنتهية ولايته اليوم الأربعاء، أنه اختار المندوب السابق لبلاده في الكونجرس الأمريكي بيدرو بيرلويسي، ليكون خليفة له عندما يتنحى هذا الأسبوع.

وقال روسيلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "بعد الكثير من التحليلات ومراعاة المصلحة الأفضل لشعبنا، اخترت المحامي بيدرو بيرلوسي أوروتيا لشغل المنصب الشاغر لوظيفة وزير الخارجية" بما يؤهله لشغل منصب الحاكم، وفقا لما هو سائد بالبلاد.

ووفقًا لدستور بورتوريكو، فإن وزير الخارجية هو الأول في الترتيب لمن يخلف الحاكم.

ولكن منصب وزير الخارجية كان شاغراً بعد استقالة لويس ريفيرا مارين في أعقاب الفضيحة المعروفة باسم "تشات جيت" والتي تتعلق بتعليقات أدلى بها هو وروسيلو على موقع دردشة خاص، والتي أجبرت حاكم البلاد على إعلان أنه سيتنحى يوم الجمعة المقبلة.

وتم اتهام إدارة روسيلو بالفساد وواجهت انتقادات أيضا بسبب طريقة تعاملها مع آثار إعصار ماريا، الذي خلف آلاف القتلى.

لكن الفضيحة، المعروفة باسم "تشات جيت"، أدخلت الإدارة في أكبر أزماتها حتى الآن.

وكشفت رسائل دردشة، تم تبادلها بين روسيلو، وعدد من أعضاء إدارته وغيرهم، عن تصريحات تشي بالتمييز بين الجنسين وتزدرى المثليين، بما في ذلك بعض التصريحات حول المعارضين السياسيين.

كما شملت المحادثات التي سربها مركز الصحافة الاستقصائية في بورتوريكو، نكاتا حول ضحايا إعصار ماريا.

يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.