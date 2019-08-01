مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، صباح الخميس، مقتل 40 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.