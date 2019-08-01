 مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن - بوابة الشروق
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مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن

نور رشوان
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:13 ص

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، صباح الخميس، مقتل 40 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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