مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، صباح الخميس، مقتل 40 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري بعدن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.