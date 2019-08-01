 انخفاض مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال شهر يونيو الماضي - بوابة الشروق
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انخفاض مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال شهر يونيو الماضي

هونج كونج - د ب ا
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:01 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:01 م

خلص تقرير حكومي بهونج كونج، اليوم الخميس، إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت خلال شهر يونيو الماضي، وأرجعت ذلك إلى الاضطرابات السياسية والتأثير السلبي للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاد المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 7ر6% في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما يعد خامس شهر على التوالي يشهد انخفاضا في المبيعات.

وقد انكمش اقتصاد المدينة خلال الربع الثاني حتى يونيو الماضي، مقارنة بالربع الأول.

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لا ترى "أي مجال للتفاؤل" بالنسبة للاقتصاد هذا العام.

وكان اقتصاد هونج كونج، الذي يعتمد على التجارة، يواجه تراجعا حتى قبل تأثر قطاع التجارة والسياحة بصورة سلبية من المظاهرات المحتجة على مشروع قانون يتيح تسليم الجناة للصين.

واستمرت الاضطرابات حتى شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تؤثر بصورة سلبية على مبيعات التجزئة خلال هذا الشهر.


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