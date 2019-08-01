مجموعة الدول المناهضة للفساد تنتقد المجر لعدم التحرك ضد الفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مجموعة الدول المناهضة للفساد "جريكو" -اليوم الخميس- أن المجر لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد في برلمانها ونظامها القضائي.

وأضافت المجموعة التابعة لمجلس أوروبا أن المجر كانت قد نفذت خمس فقط من أصل 18 توصية كان قد تم إصدارها لها قبل أربعة أعوام.

وتابعت أن مستوى البلاد من الاتزام كان "غير مرضي" وأنها سوف تظل عرضة لنظام مراقبة خاص.

وتخضع حاليا 11 دولة أخرى أعضاء بمجموعة جريكو، بينهم النمسا وفرنسا وتركيا، للمراقبة بموجب النظام، في حين أن بيلاروس أصبحت أول دولة عضو يتم إعلانها غير ملتزمة بشكل رسمي في مارس.

تحتاج المجر إلى تحسين الشفافية والمشاورات في عمليتها التشريعية بما في ذلك إدخال قواعد بشأن التفاعلات مع جماعات الضغط ومدونة سلوك للنواب، بحسب مجموعة جريكو.

وقالت المجموعة إنه يجب مراجعة "الحصانة الواسعة" التي يتمتع بها أعضاء البرلمان، كما يجب إنفاذ القواعد بشأن السلوك وتضارب المصالح بفعالية.

ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن ثلاث توصيات بشأن القضاة، بما في ذلك مخاوف بشأن صلاحيات رئيس المكتب القضائي الوطني للتدخل في تعيين القضاة وتغيير مهامهم.

غير أن توصية بشأن تحسين الإجراءات التأديبية للمدعين كان قد تم تنفيذها بشكل جزئي.

يُذكر أن مجلس أوروبا منفصل عن الاتحاد الأوروبي وتقريبا كل الدول الأوروبية أعضاء به. ويتعامل بشكل رئيسي مع حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات انتهاك حكم القانون ضد المجر الذي يؤيد رئيس وزراءها فيكتور أوربان ما يصفه بـ"الديمقراطية غير الليبرالية".