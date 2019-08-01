 الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالجزائر تقرر البدء الفوري في الحوار الوطني - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 5:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالجزائر تقرر البدء الفوري في الحوار الوطني

الجزائر - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 4:48 م

قررت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني بالجزائر، البدء الفوري في الحوار الوطني وفقًا لمواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم الخميس، عقب اجتماعها برئاسة منسقها كريم يونس - إن الهيئة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار، مؤكدة أن مصلحة الوطن فوق الجميع.
ورحبت الهيئة بالشخصيات الوطنية التي لبت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشخصيات لاحقًا.
وكان كريم يونس قد قدم استقالته من عضوية الهيئة خلال الاجتماع، إلا أن أعضاء الهيئة رفضوها بالإجماع، بناء على رغبة العديد من الشخصيات والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف الولايات الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب وقت.
وتراجع يونس عن استقالته شعورًا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه بحسب البيان ذاته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك