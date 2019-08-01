وزير الدفاع الروسي: مراقبون من الناتو يحضرون مسابقات «آرميا- 2019»

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن 4 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت مراقبين لموسكو لحضور مسابقات الألعاب العسكرية الدولية "الجيش – 2019 " (آرميا ــ 2019).

وقال شويجو - في تصريح اليوم الخميس - "سيشارك الفريق اليوناني مشاركة كاملة في المسابقة، بينما أرسلت 4 دول من حلف "الناتو"، هى فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا، مراقبيها إلى هذه المسابقات".

وأضاف: "أن 221 مجموعة من 37 دولة ستشارك في المسابقة هذا العام، 7 منهم تشارك في المسابقة لأول مرة"، مشيرا إلى أن جغرافية المسابقات آخذة في التوسع حيث جرى إضافة منغوليا وأوزبكستان والهند هذا العام إلى الدول التي تجري الألعاب على أرضها.

ويتضمن برنامج الألعاب العسكرية "الدولية آرميا – 2019 " 31 مسابقة في التدريب الميداني والجوي والبحري بمشاركة ممثلين عن جيوش من 37 دولة.

ويتجاوز إجمالي عدد المشاركين هذا العام 5 آلاف عسكري، وستجري المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس الجاري.