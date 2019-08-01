محكمة هولندية تمهل منظمة «سي-ووتش»الألمانية مزيدا من الوقت للوفاء بقواعد السلامة

قضت محكمة هولندية بأن منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية أمامها الآن حتى نهاية العام لاستيفاء قواعد الأمن لمهمات إغاثة المهاجرين وهو ما كان قد أسفر عن إيقاف سفينتها في إبريل.

كانت المنظمة غير الحكومية قد رفعت شكوى ضد الفترة الانتقالية القصيرة التي مُنحت لها لاستيفاء متطلبات السلامة الجديدة لسفينتها "سي-ووتش 3" وهو ما وافقت عليه المحكمة الكائنة في لاهاي اليوم الخميس.

وفي إبريل الماضي، وضعت وزارة إدارة المياه الهولندية فجأة قواعد سلامة جديدة دخلت حيز التنفيذ بأثر فوري.

وكانت منظمة سي-ووتش التي تبحر سفينتها تحت علم هولندا، قد تقدمت بطلب مبدئيا للحصول على أمر مؤقت وهو ما أدى إلى دفع الموعد النهائي حتى 15 أغسطس. ثم رفعت شكوى لدى المحاكم الهولندية.

واحتجزت السلطات الإيطالية السفينة بشكل مؤقت بعدما تجاهلت قائدة السفينة كارولا راكيته أوامر بعدم دخول المياه الإقليمية الإيطالية في أواخر يونيو ورست في لامبيدوسا لإنزال 40 مهاجرا تم إنقاذهم.