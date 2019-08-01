مبيعات شركات السيارات الكورية الجنوبية تتراجع خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، الصادرة اليوم الخميس، تراجع مبيعاتها خلال يوليو الماضي.

وأعلنت شركة "سانج يونج موتور" تراجع مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 17% سنويا نتيجة تراجع الطلب في الداخل والخارج.

بلغت مبيعات الشركة خلال الشهر الماضي 10498 سيارة مقابل 12628 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ضعف مبيعات السيارات "تيفولي" و"جي فور ريكستون" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وتراجعت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية في السوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 11% سنويا إلى 8707 سيارات مقابل 9823 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 33% إلى 2079 سيارة مقابل 3093 سيارة خلال الفترة نفسها.

وتراجعت المبيعات التراكمية لشركة "سانج يونج" خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.1% إلى 78687 سيارة مقابل 79576 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة "جي.إم كوريا" التابعة لمجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية في كوريا الجنوبية تراجع مبيعاتها بنسبة 14% سنويا خلال الشهر الماضي، إلى 31851 سيارة مقابل 37046 سيارة خلال يوليو من العام الماضي، نتيجة تراجع الطلب على طرز مثل "إمبالا" و"ماليبو".

وتراجعت مبيعات الشركة في السوق الكورية الجنوبية بنسبة 25% إلى 6754 سيارة مقابل 9000 سيارة خلال يوليو من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 11% إلى 25097 سيارة مقابل 28046 سيارة خلال الفترة نفسها.

وتراجعت المبيعات التراكمية للشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.2% سنويا إلى 263023 سيارة مقابل 283432 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.