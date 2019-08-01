شهدت قرية الوسطانية بكفر الدوار جريمة قتل بطلق ناري إثر خلافات جيرة بينهم.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وصول شاب لمستشفى كفر الدوار العام مصاب بطلقات نارية وتوفى فور وصولها.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية نشبت على إثرها مشاجرة بعد أن قام "محمد ب ا" بإصابة "حسن اح" يبلغ من العمر 40 عاما، بطلق ناري، وجاري ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.