 الأرصاد: الطقس حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 7:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: الطقس حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

ميدان التحرير
ميدان التحرير
أ ش أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 7:05 ص | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 7:05 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 31

السلوم 22 32

سيوة 23 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 37

نخل 20 38

نويبع 28 38

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 26 35

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 23 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 25 42

الوادى الجديد 24 43

شلاتين 29 41

ابو رماد 27 38

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35​

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