الرئيسان الجديد والمغادر يشيدان بتجربة موريتانيا الديمقراطية وبالانتقال السلمي للسلطة

تعهد الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن يكون رئيسًا لجميع الموريتانيين وتحقيق نهضة تنموية شاملة في البلاد .

وأوضح في خطاب تنصيبه اليوم الخميس بقصر المؤتمر الدولي "المرابطون" خارج العاصمة أنه يتعهد بإشاعة العدل وأن الفائز في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني من خلال تعبيره عن النضج السياسي وتعزيز ترسيخ الديمقراطية.

وأعرب الرئيس الموريتاني عن شكره لغالبية الشعب التي اقتنعت بخطابه خلال الحملة، كما شكر المواطنين الذين صوتوا لخيارات أخرى، مشيرًا إلى أنه "يفهم دلالتها".

وأضاف أن الشعب الموريتاني سطر خلال الانتخابات ملحمة ديمقراطية أكدت على نضج المنظومة السياسية لموريتانيا.

وأشار إلى أنه سيعتمد على رؤية منهجية وواقعية ستحدث تأثيرًا مباشرًا على المواطن و ستخفف وطأة الحاضر والمستقبل.

وأكد ولد الغزواني عزمه تعزيز قنوات التواصل مع كافة الفرقاء السياسيين سواء عن طريق الأحزاب أو مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه سيكون "منفتحًا على كافة الطيف السياسي".

وأشار ولد الغزاوني إلى أن العمل على تقوية اللحمة الوطنية سيكون أولويته، مشيرًا إلى أنه سيعمل بحزم على وحدة الانتماء والمصير وتثمين المشترك.

وقال ولد الغزواني إن الذاكرة الجمعية ستحتفظ بالإنجازات والمكاسب الديمقراطية التي تحققت في عهد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وثمّن ولد الغزواني احترام سلفه محمد ولد عبد العزيز للدستور القاضي بمنع الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إن الموريتانيين اختاروا تعزيز المكاسب التي بدأت خلال مأموريته من خلال انتخاب محمد ولد الغزواني.

وأضاف ولد عبد العزيز إن خلفه ذو أخلاق عظيمة ويمتلك تجربة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي ستساعده في إدارة البلاد.

وعدد ولد عبدالعزيز انجازاته التي قال إنها تحققت في عهده وأوضح أن وضع موريتانيا، اختلف منذ تسلمه السلطة، مؤكدًا أن البلد شهدت تطورات كبيرة في فترة حكمه.

وأكد ولد عبد العزيز أنه أسس موريتانيا، متصالحة مع نفسها، ومع إرثها الإنساني، وواقفة بحزم أمام التطرف، ومنتصرة على الإرهاب، ومساهمة في حفظ السلام في المنطقة، ضمن مجموعة دول الساحل الخمس.

وقال إن البنية التحتية تطورت في عهده، وتحسن مناخ الأعمال فيها، وانتهجت الشفافية منهجا في التسيير.

وقد توجه الرئيسان بعد حفل التنصيب إلى القصر الرئاسي لعقد جلسة عمل ليطلع ولد عبد العزيز الرئيس الجديد على الملفات الرئاسية التي سيتولى معالجتها والتعامل معها من سلفه خاصة الملفات الأمنية والعسكرية الحساسة. وسيجري غدا الجمعة حفل للتسليم وتسلم المهام بين الرئيسين.