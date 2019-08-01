الأرجنتيني روبن جايجو مديرا فنيا لبنما

أعلن اتحاد بنما لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الأرجنتيني روبن جايجو مديرا فنيا لمنتخب البلاد الأول.

ومن المقرر أن يبدأ جايجو/64 عاما/ مهام منصبه في السادس من آب/اغسطس المقبل، حيث سيكون هدفه الأول هو الوصول ببنما إلى المونديال مرة أخرى، بعدما شارك الفريق في مونديال روسيا 2018، وكان ذلك الظهور الأول للفريق في نهائيات كأس العالم.

ومع بنما، يخوض جايجو أولى تجاربه كمدير فني للمنتخبات الوطنية، علما بأنه عمل مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة دانيل باساريلا، الذي قاد الفريق إلى دور الثمانية لمونديال 1998 بفرنسا.

يذكر أن جايجو لم يتول قيادة أي فريق منذ عام 2015، ولكن سبق له أن حقق ألقابا مع بعض الأندية مثل ريفر بليت ونيويلز أولد بويز واندبيندينتي وتولوكا.