بوتين يوقع قانونا لتحفيز السياحة إلى القطب الشمالي والشرق الأقصى

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يضبط إجراءات دخول السفن السياحية الأجنبية إلى الموانئ الروسية في منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى الروسي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن القانون يضبط إجراءات دخول السفن السياحية الأجنبية إلى موانئ روسيا القطبية، حيث ستعد الحكومة الروسية قائمة بالموانئ التي يسمح للسفن السياحية الأجنبية دخولها، على أن تحدد وكالة السياحة الفيدرالية الروسية وجهات السفن بالتنسيق مع شركات الرحلات البحرية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يساهم القانون في تطوير السياحة في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي، وزيادة تدفق السياح إلى هذه المناطق، لافتة إلى أن موسكو تولي تنمية الشرق الأقصى أهمية كبيرة، حيث تنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية هناك.