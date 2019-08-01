معلومات الوزراء: مصر تقوم بالعديد من الإجراءات لحماية للأمن المعلوماتي

أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية الأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد حيث أنه أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة.

وأوضح عبدالتواب -في كلمته خلال الملتقى الدوري للمعلومات الذي عقده مركز المعلومات اليوم الخميس بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ورؤساء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات- أن الملتقى يهدف إلى نقل الخبرات بين جميع مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية وكيفية تحقيق الحماية لأمن المعلومات ومواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المركز يدرك أهمية أمن المعلومات لا سيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من تهديدات تشكل خطورة على الكثير من دول العالم.

وأكد أن هذا المتلقى يأتي في إطار رؤية مركز المعلومات لتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال إلى مراكز المعلومات على مستوى كافة الجمهورية بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمعلومات والبيانات ومواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء عصام خضر رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أهمية الدور الذي تلعبه مراكز معلومات في توفير الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات, مشدداً على ضرورة تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن التصدي لأي هجمات إلكترونية تضر بنظام الأمن المعلوماتي.