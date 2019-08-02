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جوتيريش يحذر من التصعيد في مضيق هرمز

د ب أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:51 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:51 م

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اليوم الخميس من التصعيد في مضيق هرمز في ظل الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك إنه يشعر بالقلق حيال التوترات المتنامية هناك.

وأضاف الأمين العام: "سوء تقدير بسيط يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة"، داعيا الأطراف المعنية إلى عدم التعرض للملاحة في مضيق هرمز، وحوله، وإلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس.

وأوضح جوتيريش: "آخر ما يحتاجه العالم هو حدوث مواجهة على نطاق واسع في الخليج سيتكون لها تأثيرات مدمرة على الأمن والاقتصاد العالميين".

وتحاول الولايات المتحدة منذ أسابيع حشد تأييد واسع لمهمتها العسكرية الخاصة بحماية السفن التجارية في الخليج ضد أي هجمات إيرانية محتملة.

وأعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أمس الأربعاء رفض بلاده المشاركة في المهمة الأمريكية المقترحة في الخليج، فيما أخذت بريطانيا بزعامة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، جانب الولايات المتحدة.

وأدى فرض واشنطن عقوبات مؤخرا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وطهران.

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