بنزيمه: لا يمكنني التحدث عن مستقبل بوجبا

قال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لا يمكنه التحدث عن مستقبل مواطنه بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في ظل تنامي الشائعات حول اقتراب الأخير من الانضمام لصفوف النادي الملكي.

وذكر بنزيمه قائلا: "لا يمكنني التحدث عن لاعبين أخرين، أعلم أن الموجودين هنا جيدين للغاية".

وأوضح بنزيمه فريقه لا يزال يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد وأن تدعيم الجوانب البدنية والفنية له أهمية أكبر من النتائج في هذه المرحلة.

وأوضح بنزيمه بعد المباراة التي فاز بها ريال مدريد 5 / 3 اليوم الأربعاء على فناربخشه التركي في بطولة كاس أودي الودية، قائلا: "سأقول شيئا، هذه (المرحلة) تسمى فترة الإعداد للموسم الجديد، المباراة المهمة ستكون في 18 آب/أغسطس، أول مباراة في الليجا (الدوري الإسباني)، نرغب في الفوز بالمباريات، هذا صحيح، ولكننا نعمل على الناحية البدنية والفنية بشكل كبير".

وأشاد المهاجم الفرنسي بالعمل الذي يقوم به فريقه في الوقت الراهن، وذلك بعدما حقق أول فوز له في فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي كان أمام فناربخشه.

وأضاف بنزيمه قائلا: "علينا أن نعمل لكي نصل إلى مستوى عال، لدينا وقت لكي نصل إلى القمة، اليوم فزنا، الجميع (الجماهير) سعداء وسنستمر على هذا النحو".

واستطرد قائلا: "الانتقادات هي أمر طبيعي بعد مباراتنا أمام أتلتيكو، ولكننا لم نعد نفكر فيها، نفكر في العمل بشكل جماعي من أجل الوصول إلى القمة، أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية، ولكن أحتاج إلى اللعب لدقائق أكثر من أجل الوصول إلى أعلى المستويات.

كان اتلتيكو مدريد قد حقق في 27من الشهر الجاري فوزًا تاريخيًا على نظيره ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما وديًا ضمن الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2019/2020.