إصابة أكثر من 100 شخص بالسل في مدرسة ألمانية

أعلنت الإدارة المحلية في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا اليوم الخميس، إصابة أكثر من 100 شخص بالسل في إحدى مدارس المدينة، بينهم أربعة تلاميذ.

وأوضح الموقع الإلكتروني للإدارة اليوم أن "إجمالي عدد الأطفال والمدرسين المصابين في المدرسة وصل في الوقت الراهن إلى 109 شخص".

وأضافت الإدارة أن الفحوص التي أجريت بعد إصابة طفلين في المدرسة أظهرت إصابة "عدد كبير بالعدوى" في المدرسة، وقد تم تشخيص الحالتين الأخريين أثناء هذه الفحوص.

وليس من الضروري أن يتحول أي شخص أصيب بالعدوى تلقائيا إلى مريض بالسل، وقد أصبح علاج المرض في الوقت الراهن سهلا.

وتنتشر البكتريا المسببة للسل عبر الهواء، حسبما ذكر معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات.

وسيخضع جميع المصابين بالعدوى لفحوص روتينية حتى يتم التأكد من عدم وجود حالات مرضية أخرى.

وتم تشخيص أول حالة بالسل لتلميذ في الصف الثاني الإعدادي قبل بدء عطلة المدارس في يونيو الماضي، فيما تم تشخيص الحالة الثانية لتلميذ في المرحلة الابتدائية، وكان له علاقة بالحالة الأولى.

وتتمثل أعراض السل النشط في الخمول والتعرق ليلا وفقدان الوزن والسعال المستمر، وكان معهد "روبرت كوخ" سجل 5400 حالة إصابة بالسل في ألمانيا العام الماضي.