وزير خارجية ألمانيا يطلب من بولندا العفو على الجرائم النازية

طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من بولندا العفو على الجرائم النازية وذلك في الذكرى الـ75 لانتفاضة وارسو ضد قوة الاحتلال الألماني النازي آنذاك.

وقال ماس -اليوم الخميس- في متحف انتفاضة وارسو بالعاصمة البولندية: "أشعر بالخجل مما تم القيام به لبلدكم من ألمانيا وبالاسم الألماني، وأشعر بالخجل لأنه تم السكوت عن هذا الذنب لفترة طويلة للغاية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية".

وفي الوقت ذاته دعا وزير الخارجية الاتحادي لإقامة نصب تذكاري للضحايا البولنديين لنظام الحكم النازي، قائلا: "كان ذلك ضروريا منذ فترة طويلة، مثل هذا النصب التذكاري لن يكون لفتة تصالحية لبولندا فحسب، إنما سيكون مهما بالنسبة لنا نحن الألمان أنفسنا".

وأضاف: "على الرغم من أنه لا يمكن التراجع عن الجرائم، وأن العديد من الجروح لن تشفى، فإننا يمكننا الإسهام في أن يتم التذكير بالضحايا".

يُذكر أن هناك بالفعل نصب تذكارية في برلين لبعض المجموعات من ضحايا الحقبة النازية، ويعد أكبرها وأشهرها هو النصب المخصص لليهود الذين قتلوا في أوروبا بجانب بوابة براندنبورج التاريخية.

وإلى جانب ذلك هناك أيضا نصب تذكارية لطائفتي السينتي والروما "الغجر" ولمثليين جنسيين.

يُذكر أنه يتم الدعوة لإقامة نصب تذكاري للضحايا البولنديين من قبل ساسة بولنديين منذ أعوام طويلة.

وهناك حاليا مبادرة أيضا من جانب نواب بالبرلمان الألماني من جميع الكتل البرلمانية باستثناء حزب البديل لأجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض.

يذكر أنه في الأول من أغسطس عام 1944 قام جيش الوطن البولندي بانتفاضة ضد القوة النازية المحتلة للبلاد، وبعد 63 يوما لاقت انتفاضة وارسو هزيمة دموية، حيث قتل نحو 200 ألف جندي ومدني بولندي خلال معارك وتم ترحيل نحو نصف مليون شخص بعد ذلك.

وانتقاما من الانتفاضة، دمر النازيون العاصمة البولندية تماما تقريبا.

يُذكر أن ماس يعد أبرز ضيف ألماني يشارك في إحياء ذكرى الانتفاضة منذ حضور المستشار الألماني الأسبق جرهارد شرودر الاحتفالية الستين في وارسو عام 2004.