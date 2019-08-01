الجامعة العربية تشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد الغزواني

أعلنت جامعة الدول العربية، أن السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة، شارك في حفل تنصيب محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية موريتانية الإسلامية الجديد، وذلك بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط ونيابة عنه.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأنه شارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، الذي أقيم اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "المرابطون "بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وزير مفوض رائد علي الجبوري، مدير إدارة شمال أفريقيا بجامعة الدول العربية.