رئيس تايوان تنتقد حظرا فرضته بكين على الرحلات الفردية للصينيين إلى الجزيرة

أدانت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، قرار بكين بمنع السائحين الصينيين من السفر إلى تايوان خارج المجموعات السياحية، قائلة إن هذا سوف يضر بصورة الصين.

وجاءت تصريحات تساي بعد يوم واحد من إعلان بكين أنه لن يتم السماح بعد ذلك للسكان الصينيين بالسفر إلى تايوان بشكل فردي، اعتبارا من أول أغسطس، ولم يتم إبداء أي سبب للتغيير.

وقالت تساي للصحفيين إن: "القرار الذي اتخذته الصين هو خطأ استراتيجي كبير، في غياب الرقابة على الإنترنت والمراقبة الاجتماعية، يتمتع السائحون الصينيون الشباب بتجربة أسلوب حياتنا الحر والديمقراطي".

وأضافت أن استخدام بكين للسائحين الصينيين كأداة لتهديد الجزيرة التي تخضع لحكم منفصل لن يؤدي سوى إلى الإضرار بصورة الصين بين الشعب التايواني.

وقالت تساي: "يجب عدم تسييس السياحة".

ومنذ يونيو 2011، سافر نحو 7.23 مليون صيني إلى تايوان في رحلات فردية، حسب إحصاءات الحكومة.

ووضعت الصين حدودا لعدد السائحين الذين يسافرون إلى تايوان قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل الانتخابات في الماضي.

ويأتي قرار منع الرحلات الفردية أمس الأربعاء قبل نحو خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان في يناير.