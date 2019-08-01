في اليوم الأخير من رئاسته لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، وخلال حفل خاص أقيم بمناسبة تسليم المنصب للمدير العام الجديد، قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا، اليوم، إن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات العامة أمران أساسيان للحد من الجوع، وأنه يجب تحسين جودة غذائنا، المُنتَج والمستهلك على حد سواء. ومن المقرر أن يتولى الدكتور شو دونيو من الصين منصبه اليوم، وستستمر فترة رئاسته حتى 31 يوليو 2023.

وشدد غرازيانو دا سيلفا على الدور الذي تقوم به الفاو، ولاسيما دورها الميداني، في إحداث التغيير وتحسين "حياة المستضعفين من السكان" من خلال توفير القدرات الفنية، خصوصا للبلدان النامية، مشيراً أيضاً إلى دور المنظمة، والتي تضم 194 دولة عضو، في إرساء المعايير والقيام بأعمال معيارية.

وقال غرازيانو دا سيلفا: "ليس لدي أدنى شك في أن لدى الدكتور شو دونيو الكثير ليقدمه إلى الفاو من حيث المعرفة والخبرة الخاصة".

وشكر شو دونيو غرازيانو دا سيلفا على "عملية الانتقال السلسة" التي وصفها بأنها "ثقافة جديدة للفاو". وبحسب بيان من الفاو، قال شو دونيو: "أعتزم أن أعمل لمنظمة تطبق العلم الحديث والتكنولوجيا الجديدة وتتبنى مقاربات مبتكرة".

وأضاف: "هدفي هو جعل هذه المنظمة أكثر ديناميكية، وشفافة، وشاملة في السنوات الأربع القادمة". وأكد على الحاجة إلى إقامة الحوار وبناء الثقة وزيادة الكفاءة والتركيز على المساءلة.

تم انتخاب شو دونيو مديراً عاماً للفاو في 23 يونيو الجاري، ليكون بذلك المدير العام التاسع لوكالة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في 16 أكتوبر عام 1945.