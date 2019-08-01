مدينة زويل: مد باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا حتى 8 أغسطس

قررت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استمرار فتح باب القبول بجامعتها لمدة أسبوع آخر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس 8 أغسطس 2019.

وأوضحت المدينة، في بيان صحفي، أن ذلك بسبب كثافة تقديم الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية ولمنح الطلاب الفرصة كاملة في التقدم وإجراء الاختبارات اللازمة.

وأضافت أن المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة يستقبل على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، الطلاب الراغبين في التقدم وطبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل "www.Zewailcity.edu.eg".

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

وأكدت المدينة أن الدراسة بالجامعة تتميز بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون، وتشمل برامج هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات.