برلين: وفاة مواطنين ألمانيين في بحيرة جليدية بألاسكا الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، وجود مواطنين ألمانيين بين ضحايا حادث شهدته بحيرة جليدية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت الوزارة اليوم، أن الشرطة المحلية في بلدة فالديز بالولاية أعلنت مساء أول أمس الثلاثاء انتشال جثث ثلاثة سائحين.

وأفادت تقارير أولية بأن السائحين كانوا في زورق "كانو" صغير قابل للنفخ بالقرب من بحيرة فالديز الجليدية.

وجاء في بيان الشرطة المحلية أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.

وبحسب بيان شرطة فالديز أمس الأربعاء، أكدت التحقيقات الأولية أن الضحايا اثنان من الرجال، 67 و62 عامًا، وامرأة 67 عامًا. وكان الثلاثة في زيارة لمدينة فالديز. وتم العثور عليهم وقد ارتدوا سترات النجاة، ولم يتم الافصاح عن أسمائهم أو من أين ينحدرون.