 الأمم المتحدة: سنحقق في هجمات على منشآت مدعومة أمميًا في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: سنحقق في هجمات على منشآت مدعومة أمميًا في سوريا

نيويورك- أ ش أ:
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:36 م

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت مدعومة أمميًا في سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن إعلان جوتيريش يأتي بعد يومين من تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي لهذه الخطوة.

وكانت كل من بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وبيرو، وبولونيا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، قد قدمت عريضة رسمية لجوتيريش في وقت سابق، احتجاجًا على عدم التحقيق في هجمات استهدفت 14 موقعًا أمميًا في سوريا.

وقد نفى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشن غارات على مستشفيات ومدارس في سوريا، واصفًا التقارير حول ذلك بأنها كاذبة، داعيًا الأمم المتحدة والوكالات المعنية إلى عدم الإسراع في نشر معلومات غير دقيقة حول الأعمال القتالية والسعي لأخذ المعطيات من مصادر غير مسيسة.


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