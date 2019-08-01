حماس تحذر من مخطط يستهدف أونروا عبر بوابة شبهات الفساد الداخلي

حذرت حركة حماس، اليوم الخميس، من مخطط يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في ظل تسريب تقارير فساد في إدارتها.

وصرح عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في أونروا أو عدم محاسبة الفاسدين".

وقال نعيم: "لكن من الواضح أن ظهور قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا، ويصب في خدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية".

وأشار إلى أن ذلك يتم "بعدما فشل مخطط الحصار المالي، وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد للأونروا في سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين للتصريح بضرورة شطب الأونروا باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها".

وقال قيادي حماس: "يجب محاسبة الفاسدين، ولكن بعيدا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي مقدمتها الأونروا وحقه في العودة والتعويض".

وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة أونروا دون الوصول إلى النتائج النهائية "محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف الوكالة ونفور المانحين عن دعمها والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها".

وندد أبو هولي، في بيان أصدره الليلة الماضية بـ "الحملة المحمومة التي تستهدف أونروا مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها".

وشدد على أنه "في حال ثبت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها لا يعني في أي حال من الاحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها لأونروا".

وكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك أخطر أونروا مطلع العام الجاري بفتح تحقيق على خلفية اتهامات، لكن لم تصدر عنه أي نتائج رسمية وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت وسائل إعلام دولية منتصف هذا الأسبوع تقريرًا مسرّبًا للجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة يشير لعمليات فساد طويلة في أونروا التي ترعى أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.