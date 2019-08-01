«جنرال موتورز» ترفع كفاءة استهلاك الوقود في الشاحنة الخفيفة «شيفورليه سيلفرادو»

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات عن معدلات استهلاك الوقود للنسخة الجديدة من شاحنتها الخفيفة "شيفورليه سيلفرادو 1500"، والتي جاءت أفضل كثيرا من الشاحنات المنافسة.

تعمل الشاحنة "سيلفرادو 1500" لعام 2020 بالمحرك "دوراماكس" سعة 3 لترات الذي يعمل بالديزل (سولار)، حيث يستهلك المحرك جالون وقود لكل 23 ميلا داخل المدن و33 ميلا على الطرق السريعة.

وأشار موقع "موتور تريند دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات أن هذه الأرقام تجعل الشاحنة الجديدة "سيلفرادو 1500" تتفوق في استهلاك الوقود على منافستها الشاحنة "إف 150" من فورد، والتي تستهلك جالون وقود لكل 22 ميلا داخل المدن و30 ميلا على الطرق السريعة.

وفي الوقت نفسه، فإن استهلاك الوقود في فئة الدفع الرباعي من الشاحنة "سيلفرادو 1500" يرتفع إلى جالون لكل 23 ميلا داخل المدن و29 ميلا على الطرق السريعة، وهو ما يعني أنها تظل أفضل من حيث استهلاك الوقود من نفس الفئة من الشاحنة "إف 1500"، التي تستهلك جالون وقود لكل 21 ميلا داخل المدن و28 ميلا على الطرق السريعة.

وتقول "جنرال موتورز" إن الشاحنة "سيلفرادو 1500" تلبي احتياجات حوالي 90% من عملاء الشاحنات الخفيفة، في حين أنها أقل من قدرات شاحنات "فورد" التي تعمل بوقود الديزل أيضا بحسب موقع "موتور تريند".

يذكر أن محرك الشاحنة "سيلفرادو 1500" سعة 3 لترات الذي يعمل بالديزل قوته 277 حصانا وعزمه 460 رطلا لكل قدم مكعب، إلى جانب نظام نقل حركة يعطي 10 سرعات يتم التنقل بينها آليا.