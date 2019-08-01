تراجع في التوترات بشأن تأشيرات لمعلمين بمدرسة لأبناء دبلوماسيين أجانب في موسكو

خففت وزارة الخارجية الروسية من حدة رفضها لإصدار تأشيرات لمعلمين في مدرسة في موسكو تديرها سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وسط إيماءات لتحسن طفيف في التوترات بين الكرملين وواشنطن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت اليوم الخميس سبعة من إجمالي 30 تأشيرة مطلوبة، ما يسمح لجميع التلاميذ الحاليين بالعودة إلى المدرسة، وفقا لرسالة أرسلتها مديرة المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، روندا نوريس، للآباء عبر البريد الإلكتروني.

وقالت إنه بسبب عدم توافر المعلمين، فإن المدرسة غير قادرة حتى الآن على تأكيد تسجيل نحو 50 تلميذا جديدا.

وكانت روسيا قد رفضت الشهر الماضي إصدار تأشيرات لثلاثين معلما وإداريا في المدرسة، التي أسستها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في عام 1949 لتعليم أبناء الدبلوماسيين، في خطوة وصفها السفير الأمريكي، جون هانتسمان، بأنها استغلال للأطفال كأداة في النزاعات الدبلوماسية.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة بتحريف الوضع، قائلة إنها رفضت فقط منح التأشيرات للمعلمين الذين تقدموا بطلبات لاستخراج تأشيرات على أنهم موظفي سفارات يمتلكون جوازات سفر دبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة نصية إن "هناك تقدم، تم إحرازه على أساس التفاهم ... في الوقت نفسه، نحن نؤيد تسوية كاملة لهذه المشكلة".

وكانت روسيا قد سعت قبل ذلك لاتفاق مع الولايات المتحدة، يتم بموجبه تعزيز عدد موظفي الدعم في سفارة موسكو في واشنطن مقابل تأشيرات المعلمين.