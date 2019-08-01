 الفاو: تراجع أسعار الأغذية العالمية خلال يوليو - بوابة الشروق
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الفاو: تراجع أسعار الأغذية العالمية خلال يوليو

أ ش أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:31 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:31 م

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، تراجع أسعار الأغذية العالمية في يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها على مدى 5 أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وأفادت قناة "الحرة" الإخبارية، بأن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بلغ 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في يونيو، وكانت القراءة السابقة لشهر يونيو تبلغ 173 نقطة.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" هى منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، وتم تأسيسها في السادس عشر من أكتوبر عام 1945، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي "منظمة عضو"، وأيضا جزر فارو و توكلو "أعضاء منتسبين".

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