أحد منظمي المؤتمر الوطني للشباب في جلسته الختامية: العاصمة الإدارية حلم مستقبل جديد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الوطني، عقب الانتهاء من جلسة اسأل الرئيس التي رد فيها السيسي على عدد من أسئلة المواطنين.

وقال أحد الشباب المنظمين للمؤتمر الوطني للشباب إن أهم ما يميز هذه النسخة هو انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "العاصمة مش مجرد حلم مدينة جديدة، هي حلم مستقبل جديد".



وتابع خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر: "القيمة اللي بتمثلها العاصمة الإدارية الجديدة لكل مصري هي إنها مكان بيستوعب كل طموحاتنا، وهي واحدة من الأماكن اللي شهدت تطور ملف الشباب".

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.



كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.