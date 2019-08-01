بلومبرج نقلا عن مستشار لنتنياهو: السعودية تجري محادثات مع إسرائيل لشراء الغاز

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس عن وزير إسرائيلي سابق أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، في أحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعدان رسميا في حالة عداء.

ونقلت الوكالة عن الوزير والبرلماني السابق أيوب قرا القول في مقابلة في القدس، مستشهدا بحوارات مع "مسؤولين بارزين"، في المنطقة، إن الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات.

وإيلات مدينة إسرائيلية تقع على خليج العقبة وتبعد نحو 40 كيلومترا (24.9 ميلا) عن الحدود، وتم اختيارها لقربها من السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية. ومن المرجح أن يكون لهذا أصداء سياسية.

ولا يزال الرأي العام العربي يناهض إسرائيل إلى حد كبير بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل والسعودية متفقتان في خصومتهما لإيران، إلا أن إضفاء صفة رسمية على تحالف في هذا الشأن ربما لا يزال أمرا يصعب تحقيقه.

تجدر الإشارة إلى أن قرا كان يعد أحد أقرب مستشاري نتنياهو بشأن العلاقات مع الدول العربية، وكان واحدا من عدد قليل من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي.

ورفض ممثلون لوزارتي الطاقة في كل من إسرائيل والسعودية التعقيب على ذلك.