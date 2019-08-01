السعودية: غدا الجمعة غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفات 10 أغسطس الجاري

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، وأن الوقوف بعرفات يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وقالت المحكمة العليا السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - أن المحكمة عقدت جلسة مساء اليوم، متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مشيرة إلى أنه بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ بشهادة عدد من الشهود العدول.

وأوضحت أنه بهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.