 السعودية: غدا الجمعة غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفات 10 أغسطس الجاري - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 7:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

السعودية: غدا الجمعة غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفات 10 أغسطس الجاري

أ ش أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 7:27 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 7:27 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، وأن الوقوف بعرفات يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري.
وقالت المحكمة العليا السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - أن المحكمة عقدت جلسة مساء اليوم، متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مشيرة إلى أنه بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ بشهادة عدد من الشهود العدول.
وأوضحت أنه بهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك