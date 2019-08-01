تختتم الكلية الفنية العسكرية، اليوم، المؤتمر الدولى الرابع، لبحوث وابتكارات الطلاب فى مرحلة البكالوريوس، الذى بدأت فاعلياته من 29 يوليو الماضى، بمشاركة واسعة من 32 جامعة مصرية، وعربية، وعالمية، من سلطنة عمان، والأردن، وألمانيا، وكندا، والصين.

وتضمن كتيب المؤتمر 124 ورقة بحثية، تناقش فى 30 جلسة علمية، و6 محاضرات عامة، بمشاركة 337 طالبا، فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

كما تختتم الكلية اليوم، فاعليات المسابقة الدولية الرابعة للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة «جوية، أرضية، بحرية» جائزة الفريق إبراهيم سليم، الذى نظمتها الكلية الفنية العسكرية، بمشاركة العديد من الجامعات المحلية، والإقليمية، والعالمية، وبحضور 158 طالبا مصريا، و51 طالبا من جمهورية الصين الشعبية.

وتهدف المسابقة، التى بدأت فى السابع والعشرين من يوليو الماضى، إلى توفير فرص المنافسة للمشاركين، وتحفيز روح المبادرة والابتكار والبحث العلمى، لتصميم واختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام، وفقا لأحدث التطورات العلمية.

ونظمت الكلية الفنية العسكرية، المسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بهدف تنمية المواهب، والتكامل فى التعليم، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتنمية روح العمل الجماعى المشترك.

وتقدمت للمسابقة 20 جامعة من الجامعات المصرية بـ194 طالبا يشكلون 30 فريقا، وأسفرت النتائج عن وصول 12 فريقا للمنافسة فى المراحل النهائية للمسابقة.

وتأتى الفاعليات والمسابقات فى ضوء حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمى، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى المجالات البحثية والعلمية.