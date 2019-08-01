«العسكري السوداني»: قوات الدعم السريع تعمل في مدينة الأبيض ضمن منظومة متجانسة

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوات الدعم السريع تباشر عملها في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان غرب الخرطوم، ضمن منظومة أمنية متجانسة.

وذكر المجلس العسكري - في بيان اليوم الخميس - أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة الموحدة وجهاز المخابرات العامة تعمل في الأبيض ضمن منظومة أمنية متجانسة تتحلى بالروح الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين ووحدة وسلامة الوطن.

وشدد على أن قيادة قوات الدعم السريع لن تتوانى عن محاسبة من يتجاوز القانون والصلاحيات في كل مستوياتها.

وكان المجلس العسكري في السودان أعلن توقيف 7 من قوات الدعم السريع، تورطوا في أحداث مدينة الأبيض، يوم الاثنين الماضي، حيث جرت اشتباكات تخللت تظاهرة طلابية قُتل فيها 6 أشخاص بينهم تلاميذ وأصيب 20 آخرون من المدنيين، إضافة إلى 13 مصابا من قوات الدعم السريع والجيش والشرطة.