مجلس الشيوخ يصدق على ترشيح كيلي كرافت لتكون سفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، على ترشيح كيلي كرافت سفيرة جديدة لدى الأمم المتحدة، لتحل محل نيكي هالي التي استقالت العام الماضي.



وتعرض ترشيح كرافت لهجوم شديد من قبل العديد من الديمقراطيين المعارضين من يسار الوسط، الذين قالوا إنها كانت تعاني من سلسلة من الغياب غير المبرر خلال فترة ولايتها كسفيرة لحكومة الرئيس دونالد ترامب لدى كندا، وهي الوظيفة التي تركتها هذا العام.



وقال نواب رئيسيون من الحزب المعارض إن كرافت تفتقر إلى الخبرة.



وتم التصديق على ترشيح كرافت بأغلبية 56 صوتًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو ، وهي نتيجة جاءت إلى حد كبير على أسس حزبية.