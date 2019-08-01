محكمة تنظر في دعوى قضائية رفعها نشطاء ضد الرئيس الإندونيسي بسبب «التلوث»

بدأت محكمة إندونيسية -اليوم الخميس- النظر في دعوى قضائية رفعها نشطاء معنيون بقضايا البيئة ضد الرئيس جوكو ويدودو، بسبب التلوث الشديد في العاصمة جاكرتا والمدن المجاورة.

وقد شكا سكان جاكرتا في الأسابيع الأخيرة من سوء نوعية الهواء في المدينة، ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها الضباب الكثيف يغطي المدينة.

وقد أظهرت اليوم الخميس قراءات على تطبيقات على الهواتف المحمولة - مثل تطبيق "إير فيجوال" - أن جودة الهواء في العاصمة غير صحية.

وكان مؤشر جودة الهواء في جاكرتا هو الأسوأ في العالم خلال أوقات من الشهر الماضي.

ومن جهتها، قالت الناشطة ميلاني سوبونو، التي حضرت جلسة الاستماع في محكمة وسط جاكرتا الجزئية: "لا يمكن للحكومة أن تتجاهل مشكلة التلوث".

وأكدت أن "التمتع بهواء نقي هو حقنا كمواطنين".

من ناحية أخرى، تصر وزارة البيئة على أن جودة الهواء في جاكرتا والمناطق المحيطة بها، ما زالت في مستويات صحية بشكل عام، على الرغم من إقرارها بوجود مخاطر على البعض.

وقال مسؤول في وزارة البيئة: "تظهر بياناتنا اليومية أن نوعية الهواء جيدة"، مضيفا: "إنها تصل في بعض الأحيان إلى مستويات غير صحية بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الرضع والمسنين".