 فرار جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح طالبًا اللجوء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرار جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح طالبًا اللجوء

سول- أ ش أ:
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 8:33 م

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جنديًا من كوريا الشمالية فر إلى الجنوب عبر اجتياز المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، وأعرب عن نيته اللجوء إلى كوريا الجنوبية.

وقال مدير الشؤون العامة لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية كيم جون لاك - حسبما ذكرت الإذاعة الكورية (كي بي إس) اليوم الخميس - إن معدات المراقبة رصدت الجندي الفار أثناء عبوره نهر إيمجين جنوب المنطقة المنزوعة السلاح.

وأضاف أن الجندي الهارب أُوقف واُستجوب طبقا للإجراءات، وأنه عسكري في الخدمة الفعلية يرغب في الانشقاق، لافتًا إلى أنه لم يُلاحظ أي تحرك غير عادي للقوات الكورية الشمالية على الجانب الآخر من الحدود.

يُذكر أن هذا الجندي هو الثالث الذي يفر منذ سنة 2017، فيما هرب أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950- 1953).

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