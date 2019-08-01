الفلبين تحذر من التواجد الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها

وصفت وزارة الدفاع الفلبينية -اليوم الخميس- التواجد الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بالاحتلال، محذرة من أن الفلبين على استعداد للدفاع عن حقها في المنطقة باستخدام أي سبل متاحة.

وقال ارسيننيو اندولونج المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني: "نحن على استعداد للدفاع عن سيادتنا وحقوقنا السيادية باستخدام أي سبل متاحة لنا"، مضيفا: "وبالإضافة لذلك، يتعين على كل مواطن فلبيني قادر الاستعداد للقيام بواجبه عندما يحين الوقت".

وأكد اندولونج، مجددا أن بكين ليس لديها أساس قانوني لمزاعمها بأحقيتها في المنطقة الغنية بالموارد المعدنية، مستشهدا بالمعاهدات الأممية التي أكدها حكم محكمة التحكيم الدائمة عام 2016.

وأضاف: "الفلبين لديها وثيقتين لدعم أحقيتها مقابل عدم وجود أي وثائق لدى الجانب الصيني"، موضحا: "لذلك، التواجد الصيني في بحر غرب الفلبين بمثابة احتلال شخص ما لقطعة أرض يمتلكها آخر".

يذكر أن الصين تزعم أحقيتها في ملكية منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، التي تعد ممرا ملاحيا رئيسيا، كما أنها قامت ببناء جزر اصطناعية وعلى متنها منشآت عسكرية في منطقة شعب مرجانية متنازع عليها، وتزعم دول أخرى أحقيتها في المنطقة وتشمل فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.