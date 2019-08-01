وزارة الصحة في بنجلاديش: نقل 1477 مصابا بحمى الضنك إلى المستشفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، أن ما مجموعه 1477 شخصًا، قد نقلوا إلى المستشفيات بجميع أنحاء البلاد في غضون 24 ساعة جراء إصابتهم بحمى الضنك.



وقد شهد يومي الثلاثاء والأربعاء تسجيل حالات أكبر من عدد الحالات التي تم تسجيلها طوال شهر يونيو، حسبما ذكرت الوزارة.



وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بحمى الضنك إلى نحو 183ر17 منذ شهر يناير، بحسب الوزارة.



وقد توفى شخصان، من بينهم شرطية، في مستشفى بداكا اليوم، وفقا لما ذكرته الشرطة.



وكانت الحكومة قد أبلغت في وقت سابق عن تسجيل 12 حالة وفاة بحمى الضنك في مختلف المستشفيات بجميع أنحاء البلاد منذ مارس.



وتوفيت الشرطية، التي نقلت إلى مستشفى خاص جراء إصابتها بالحمى، بعد أكثر من أسبوع من تشخيص إصابتها بحمى الضنك، حسبما قال ضابط الشرطة سهيل رانا.



وأضاف سهيل قائلا إن الرجل الآخر توفي في منشأة صحية تديرها الدولة.



وتشير تقارير لوسائل إعلام محلية إلى أن الوفيات الناجمة عن حمى الضنك أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.



وقد أعلنت حكومة بنجلاديش تفشي المرض في يونيو، عقب إصابة نحو 863ر1 شخصًا بالفيروس، معظمهم في العاصمة دكا.



وقفز عدد الحالات مع وصول أمطار الرياح الموسمية في يونيو حيث تدعم ظروف الطقس الرطبة والحارة تكاثر حشرة الزاعجة، وهي البعوضة التي تنقل الفيروس.



وقد انتشر المرض بالفعل إلى 63 من بين 64 مقاطعة إدارية في بنجلاديش يوم الثلاثاء.



وقال سيد خوكون ، أحد عمداء مدينة دكا: "الوضع يزداد سوءًا تدريجياً. نحن نحاول احتواءه بمساعدة الجميع".