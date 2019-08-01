اتفاقية الـ«بريكست» ساهمت في انخفاض مبيعات صالة «سوثبي» للمزاد بنسبة 10%

شكل النقص في الشحنات في لندن، والذي يرجع جزئيًا إلى "عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مبيعات صالة "سوثبي" بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير الأرباح الأخير.

فقد باعت صالة "سوثبي" العريقة للمزاد بما قيمته 3.1 مليار دولار لأعمال فنية بين يناير ونهاية يونيو الماضيين، على رأسها لوحة للمبدع الفرنسي "كلود مونيه ميولز" (1890)، الذي حقق رقماً قياسياً بلغ 110.7 مليون دولار في نيويورك في مايو. بلغت مبيعات المزاد 2.6 مليار دولار من المجموع ، بانخفاض 8.7% عن العام الماضي، في حين أن المبيعات الخاصة حققت 511 مليون دولار بانخفاض 6%. وعلى سبيل المقارنة، ذكرت منافستها كريستي الأسبوع الماضي أنها بيعت مزاداً بقيمة 2.8 مليار دولار من الأعمال الفنية خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض 22% عن العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه وضع خطة لإعادة الهيكلة في صالة "سوثبي" العريقة للمزاد منذ الربع الثاني من العام الماضي، والتي شهدت إلغاء دور رئيس عمليات التشغيل في ديسمبر، حيث تم تكبد ما يصل إلى 9 ملايين دولار من تكاليف اتفاقية الفصل، بما في ذلك 1.8 مليون دولار تتعلق بـ"التعجيل في التعجيل وتعديل بعض مكافآت الدفع على أساس الأسهم وفقًا لشروط اتفاقية إنهاء الخدمة التعاقدية مع مسؤول تنفيذي معين في الربع الثاني من عام 2019".

بشكل عام، قال تاد سميث رئيس سوثبي والمدير التنفيذي، في بيان، إنه "سعيد للغاية بأداء الربع الثاني والنصف الأول"، مضيفًا: "عملية الاستحواذ المقترحة لشركتنا تسير على الطريق الصحيح، وما زلنا نركز على خدمة عملائنا العالمية". ارتفعت أسهم سوثبي بنسبة 48% منذ بداية العام. في الدقائق الأخيرة من التداول يوم الثلاثاء، بلغت الأسهم 58.90 دولار، بزيادة قدرها 13% على مدى الأشهر الـ12 الماضية.