 الفضاء الروسية تعتزم زيادة أرباحها هذا العام لـ7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي - بوابة الشروق
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الفضاء الروسية تعتزم زيادة أرباحها هذا العام لـ7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي

أ.ش.أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:07 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:07 م

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، أن الوكالة تخطط لزيادة أرباحها في عام 2019 لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في عام 2018.

وقال روجوزين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "نخطط في هذا العام لزيادة الأرباح المجمعة لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام الماضي".

وعرض روجوزين خلال الاجتماع على الرئيس الروسي مشروع إرسال الروبوت الروسي "فيودور" إلى الفضاء ، وقال بهذا الشأن: "إنه روبوت سنرسله كمساعد للطواقم، وتم تصميمه بناء على طلب صندوق الأبحاث المتقدمة في روسيا".

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