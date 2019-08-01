الفضاء الروسية تعتزم زيادة أرباحها هذا العام لـ7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، أن الوكالة تخطط لزيادة أرباحها في عام 2019 لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في عام 2018.

وقال روجوزين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "نخطط في هذا العام لزيادة الأرباح المجمعة لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام الماضي".

وعرض روجوزين خلال الاجتماع على الرئيس الروسي مشروع إرسال الروبوت الروسي "فيودور" إلى الفضاء ، وقال بهذا الشأن: "إنه روبوت سنرسله كمساعد للطواقم، وتم تصميمه بناء على طلب صندوق الأبحاث المتقدمة في روسيا".