الأردن والعراق يتقفان على إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، مع وفد برلماني عراقي برئاسة كاظم الحمامي يمثل لجنة الخدمات والإعمار بمجلس النواب العراقي، آليات تعزيز التعاون المشترك، وتذليل التحديات والعراقيل التي تواجه الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين.

واتفق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، على إنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، والتي تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ أردنيّ عراقيّ مشترك، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة لكلا البلدين.

كما اتفقا على بدء العمل بنظام النقل (Door to Door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75% من رسوم المناولة في ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة إلى تصاريح، وتسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات لسائقي الشحن في البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية؛ لإعادة تصدير 10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك إلى الأردن، إضافة إلى التعاون في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.