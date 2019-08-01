أصيب 5 اشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بقرية منشية العمار بطوخ، وتمت السيطرة على الأفراد المتشاجرين، ونقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول رضا ع ا البالغ من العمر 27 عاما عامل بمقلة مصاب ( جرح طعنى نافذ بالعنق) وشقيقه على عامل بمقلة مصاب (جرح قطعي بالرأس)، وطرف ثان "محمد م ر" صاحب "مقلة" مصاب ( كدمات وسحجات متفرقه بالجسم).

وعلى الفور انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث إصابات بالطرف الآخر، واتهم الأول الخامس بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابته المشار إليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الخامس تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتولت النيابة العامة التحقيق.