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قالت وزارة المالية الإندونيسية في تقرير اقتصادي صدر، اليوم، إنه من المتوقع أن تدعم مشاريع البنية التحتية الحالية النمو الاقتصادي خلال الـ 5 أعوام المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة تتراوح ما بين 5ر5% و6ر6% خلال الـ 5 أعوام المقبلة.

وجاء في بيان الوزارة أنه سيكون للاستثمار والصادرات والاستهلاك المحلي دور رئيسي في تعزيز النمو.

ويشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي الإندونيسي يسعيان للسيطرة على التضخم للحفاظ على الطلب.

وتوقعت وزارة المالية تسجيل نسبة تضخم تتراوح ما بين 2 % و 4% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.