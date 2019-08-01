الصومال: وفاة عمدة مقديشيو متأثرا بإصابته في هجوم انتحاري

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، وفاة عمدة مقديشيو عبدالرحمن عمر عثمان بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء تعرض مكتبه لهجوم انتحاري الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الرئيس الصومالي أن عمدة مقديشيو (عبدالرحمن عمر عثمان) توفي اليوم بعد أن سافر للخارج لتلقي العلاج.

كانت حركة الشباب قد تبنت الهجوم الذي نفذته انتحارية، وكان يستهدف بالأساس جيمس سوان المبعوث الأممي الجديد للصومال، الذي غادر مكتب العمدة قبل دقائق من وقوع الهجوم الانتحاري.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم في الهجوم.