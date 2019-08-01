رئيس وزراء بولندا: انتفاضة وارسو قاتلت من أجل قيم عالمية

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي خلال الاحتفال بالذكرى الـ75 على انتفاضة بولندا خلال الحرب العالمية الثانية إن جنود "انتفاضة وارسو" لم يقاتلوا من أجل مستقبل بولندا فحسب ولكن من أجل الإنسانية أيضا.

وأضاف مورافيكي متحف انتفاضة وارسو في العاصمة البولندية: "إنهم لم يقاتلوا من أجل البقاء أو من أجل كرامتهم أو من أجل مستقبل الأمة فحسب، إنهم قاتلوا من أجل القيم الأساسية مثل الحب لبلادهم والإخلاص والكرامة والحقيقة".

وتابع: "نحن لا ندين لهم بذاكرتنا فحسب ولكن أيضا امتناننا كأمة ودولة لأنهم دافعوا عن الإنسانية".

ودافع المقاتلون عن بولندا في وجه العدو الألماني الوحشي الذي لم يتجنب قتل المدنيين وتحويل أي من الناجين إلى عبيد، على حد قول رئيس الوزراء.

تكبدت وارسو خسائر هائلة خلال الانتفاضة، حسبما قال وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش في كلمة في متحف انتفاضة وارسو الذي زاره مع نظيره الألماني هايكو ماس.

وقال تشابوتوفيتش: "يقدر أن 150 ألف مدني على الأقل و20 ألف جندي قتلوا.. وجرى ترحيل 550 ألف شخص من العاصمة، من بينهم 150 ألف تم ارسالهم إلى معسكرات العمل القسري".

وأضاف أن وارسو خسرت 85 بالمئة من مبانيها وجرى تدمير النصب المعمارية عمدا.

وقال: "الخسائر التي تكبدتها بولندا والبولنديون لم يقم مرتكبوها بالتعويض عنها".

وأضاف: "أعاد البولنديون بجهدهم وعملهم بناء العاصمة المدمرة. وهذا تجسيد واضح لمشكلة أكبر تمنعنا نحن البولنديون من اعتبار مسألة التعويضات منتهية".

وكان ماس قد ذكر أمس الأربعاء أنه من منظور الحكومة الألمانية، لم تعد مسألة التعويضات مطروحة للنقاش.

طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في كلمة ألقاها اليوم، من بولندا العفو على الجرائم النازية.

وقال ماس في متحف انتفاضة وارسو: "أشعر بالخجل مما تم القيام به لبلدكم من ألمانيا وبالاسم الألماني. وأشعر بالخجل لأنه تم السكوت عن هذا الذنب لفترة طويلة للغاية بعد انتهاء الحرب (العالمية الثانية)".

وفي الوقت ذاته، دعم وزير الخارجية الاتحادي إقامة نصب تذكاري في برلين للضحايا البولنديين في الحرب العالمية الثانية واحتلال بولندا.

ورحب تشابوتوفيتش بهذه المبادرة ووصفها بأنها "خطوة مهمة في عملية التقريب بين دولتينا".

وأكد السياسيان على العلاقات الودية التي تتمتع بها بولندا وألمانيا اليوم، حيث وصف تشابوتوفيتش الفترة ما بعد عام 1989 بأنها "الأفضل خلال أكثر من ألف عام".

وقال: "نحن نتعاون كجيران وشركاء في الاتحاد الأوروبي وكحلفاء في حلف شمال الأطلسي.. هذه العلاقات الشبيهة بالشراكة تلعب دورا أساسيا في ضمان السلامة والتنمية الاقتصادية".