المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن

أعرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن.

وقال جريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الاثنين التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

ودعا جريفيث الأطراف إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام، وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن هجومين منفصلين، أسفرا عن سقوط 60 قتيلًا وإصابة آخرين، في حين أعلن الحوثيون الاثنين الماضي عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة 26 آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف سوقا في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن، بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية ديسمبر الماضي.