 المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 11:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:44 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:44 م

أعرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن.

وقال جريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الاثنين التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

ودعا جريفيث الأطراف إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام، وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن هجومين منفصلين، أسفرا عن سقوط 60 قتيلًا وإصابة آخرين، في حين أعلن الحوثيون الاثنين الماضي عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة 26 آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف سوقا في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن، بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية ديسمبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك