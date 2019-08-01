مقتل 3 رجال شرطة عراقيين في هجوم مسلح شمال بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الخميس بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة المحلية وإصابة شرطي وأربعة مدنيين في هجوم مسلح غرب قضاء بلد/80 كم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "ثلاثة من رجال الشرطة المحلية قتلوا اليوم وأصيب شرطي وأربعة مدنيين في هجوم مسلح بمنطقة سيد غريب/ 5 كم جنوب غربي قضاء بلد/".

وأوضح البازي: "يعتقد أن مسلحين من بقايا عناصر داعش شنوا هجوما على بعض نقاط الشرطة المحلية في المنطقة مستغلين حالة الاسترخاء التي تعيشها الأجهزة الأمنية بسبب انحسار هجمات داعش في المدة الأخيرة".

وأضاف أن "قوة مشتركة من مختلف القوات توجهت إلى المكان لملاحقة منفذي الهجوم الذين فروا باتجاه الغرب نحو المناطق المشتركة مع محافظة الأنبار ذات الغطاء النباتي الكثيف".

ومازالت بعض مناطق محافظة صلاح الدين تشهد هجمات دموية تنفذها من توصف بالخلايا النائمة لتنظيم داعش بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على طرد التنظيم من معظم مناطق المحافظة.