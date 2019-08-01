 العراق يصدر 3 ملايين و566 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي - بوابة الشروق
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العراق يصدر 3 ملايين و566 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

د ب أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:33 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:33 م

أعلن متحدث عراقي اليوم الخميس أن متوسط صادرات النفط العراقية للشهر الماضي بلغت 3 ملايين و566 ألف برميل يوميا وحققت إيرادات مالية تجاوزت 6 مليارات و760مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في بيان صحفي اليوم إن المعدل اليومي للصادرات النفطية العراقية لشهر يوليو الماضي من الموانئ الجنوبية شمالي الخليج بلغت 3 ملايين و435 ألف برميل يوميا.

وذكر أن المعدل اليومي في ميناء جيهان التركي بلغ 101 ألف برميل فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 ألف برميل.

وذكر المتحدث أن الإيرادات المالية بلغت أكثر من 6 مليارات و760 مليون دولار.


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