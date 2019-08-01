37% فقط من الألمان يعتبرون بريطانيا شريكا موثوقا



كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا حدوث تراجع ملحوظ في نسبة الألمان الذين يرون في بريطانيا شريكا موثوقا لبلادهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) ونُشِرَتْ اليوم الخميس أن 37% فقط من الألمان يرون أن بريطانيا شريك جدير بالثقة، بتراجع 17 نقطة مئوية بنتائج الاستطلاع الذي أجري حول نفس الموضوع في فبراير الماضي.

في المقابل، أظهرت النتائج أن 59% من الألمان يرون أن بلادهم لم يعد يمكنها الوثوق في بريطانيا.

وأعرب 67% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسوء في ظل حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تولى رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة منذ الرابع والعشرين من يوليو الماضي.